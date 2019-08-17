Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019

Сборная США отправилась в Австралию на товарищеские матчи в составе 13 человек, информирует сайт Федерации баскетбола США.

Матчи Австралия — США пройдут 22 и 24 августа.

Состав сборной США: Харрисон Барнс («Сакраменто»), Джейлен Браун («Бостон»), Джо Харрис («Бруклин»), Кайл Кузма («Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Донован Митчелл («Юта»), Мэйсон Пламли («Денвер»), Маркус Смарт («Бостон»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Майлз Тернер («Индиана»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио»).

Напомним, для окончательной заявки на ЧМ тренерскому штабу сборной США придется убрать еще одного человека.