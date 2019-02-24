Павел Колобков: "Сборная России показала, что в спорте выигрывает тот, кто больше нацелен на победу. Они способны бороться за медали Кубка мира"

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира-2019, в котором Сборная России обыграла Финляндию (91:76) и вышла в финальную часть турнира в Китае. Он также пожелал успеха команде в борьбе за медали Кубка мира.

– Я общался с ребятами на этой неделе, – приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Колобкова. – Видел, что они настроены решительно. Сборная России пропустила Чемпионат мира по баскетболу в 2014 году, но сейчас намерена бороться за медали. Сегодняшний матч был сложным, наши ребята – молодцы, справились с задачей. Они вновь доказали, что в спорте выигрывает тот, кто больше нацелен на победу. Я желаю им успеха на Чемпионате мира в Китае.

В первой четверти преимущество финнов достигало 18 очков, россияне смогли сравнять счет только в начале четвертой четверти.

Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019