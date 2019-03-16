Определились соперники России на чемпионате мира по баскетболу

Сегодня, 16 марта, в Китае состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2019. Сборная России сыграет в группе В, а соперниками будут сборные Аргентины, Кореи и Нигерии.
Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в 8 городах. Напомним, что по результатам чемпионата определятся 7 участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира
Y ya tenemos sorteo completo. Argentina será parte del Grupo B del Mundial (en Wuhan), y sus rivales serán– CABB (@cabboficial) 16 марта 2019 г.
🇷🇺Rusia
🇰🇷Corea
🇳🇬Nigeria
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