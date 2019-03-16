Определились соперники России на чемпионате мира по баскетболу

Сегодня, 16 марта, в Китае состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2019. Сборная России сыграет в группе В, а соперниками будут сборные Аргентины, Кореи и Нигерии.

Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в 8 городах. Напомним, что по результатам чемпионата определятся 7 участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира