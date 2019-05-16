Новицки стал послом чемпионата мира-2019

Бывший игрок "Далласа" и сборной Германии Дирк Новицки получил должность посла чемпионата мира-2019 в Китае.
40-летний новицки стал третьей звездой мирового спорта, которая удостоилась такой чести. Ранее послами соревнований стали легендарные баскетболисты Яо Мин и Коби Брайант.
В 2002 году Новицки помог команде Германии занять третье место на чемпионате мира и завоевать ее единственные медали в истории.
Мировое первенство в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.
🌍 @Swish41 knows what it takes to compete at the #FIBAWC! #WorldGotGame pic.twitter.com/zuWycpUnkS– Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 мая 2019 г.
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