Новицки стал послом чемпионата мира-2019

Бывший игрок "Далласа" и сборной Германии Дирк Новицки​ получил должность посла чемпионата мира-2019 в Китае.

40-летний новицки стал третьей звездой мирового спорта, которая удостоилась такой чести. Ранее послами соревнований стали легендарные баскетболисты Яо Мин и Коби Брайант.

В 2002 году Новицки помог команде Германии занять третье место на чемпионате мира и завоевать ее единственные медали в истории.

Мировое первенство в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.