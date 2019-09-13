Чемпион Европы Никита Моргунов ждет напряженной борьбы в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Австралии. В другом полуфинале Франция сыграет с Аргентиной.

— Не скажу, что Австралия прошла путь до полуфинала безупречно, — цитируют «Известия» Моргунова. — Почти во всех играх у них были серьезные сбои. Такая опытная команда, как Испания, может не простить провалы и обеспечить преимущество, которое будет уже не отыграть. А если говорить в целом, то нас ждет напряженная борьба уровня финала ЧМ. Шансы 50 на 50.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей