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Никита Курбанов: «У сборной России нет креативных игроков, калибра Шведа или Кулагина»

04:14
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Форвард сборной России Никита Курбанов перед стартом чемпионата мира-2019 отметил, что команде не хватает креативных игроков. Россияне постараются и таким составом пробиться в плей-офф.

— У нас нет креативных игроков, калибра Шведа или Димы Кулагина, способных взять мяч и создать ситуацию для себя или партнеров, — отметил в разговоре с «Известиями» Никита Курбанов. — Плюс нет опытного первого номера, кто бы мог организовать нападение. Не хватает и «размеров» под кольцом из-за травм Мозгова и Боломбоя. Поэтому мы будем действовать всей пятеркой, чтобы забить и чтобы отбиться. На данный момент мы имеем то, что имеем. И этим составом постараемся показать хороший результат и пробиться в плей-офф.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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https://iz.ru/915594/timur-ganeev/molodoi-podbor-obnovlennaia-sbornaia-edet-na-chm-za-putevkoi-v-tokio

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