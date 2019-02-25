Никита Курбанов: "Россия плохо начала матч с Финляндией из-за желания выиграть любой ценой"

Форвард сборной России Никита Курбанов после матча отборочного турнира ЧМ-2019 против Финляндии (91:76) отметил, что команда плохо начала из-за желания выиграть люблй ценой. Россияне вышли в финальную часть турнира, которая состоится в Китае.

- Весь отборочный цикл мы плохо начинали в домашних матчах, - приводт "Известия" слова Курбанова. - Случилось это и в Перми. Сложно назвать какую-то одну причину - это и волнение, и желание выиграть любой ценой. В какой-то момент мы потеряли концентрацию и растерялись в защите. Хорошо, что во второй четверти за счет агрессии и постоянных смен в обороне нам удалось вернуться игру. Это был один из важнейших моментов матча.