"Не нужно поддаваться панике из-за потери того или иного игрока". Сергей Елевич – о травме Шведа

Бывший наставник мужской сборной России по баскетболу Сергей Елевич рассказал, как повлияет травма Алексея Шведа на игру национальной команды. Защитник пропустит чемпионат мира, который стартует в Китае 31 августа.

– Да я не скажу, что это катастрофа, – цитирует News.ru Елевича. – По крайней мере, наша сборная показывает хорошую игру на товарищеских турнирах, проходящих сейчас во время подготовки к мировому первенству. Даже в проигранном на московском турнире матче с Ираном ребята играли-то неплохо. Я видел те тактические задумки тренерского штаба, которые старались воплотить на площадке наши баскетболисты, и мне они очень понравились. Конечно, нужно время, чтобы все это наигрывать, но, на мой взгляд, действия нашей сборной в обороне были глубоко продуманы. Мое твердое убеждение – не нужно поддаваться панике из-за потери того или иного игрока.

​У всех был тяжелый сезон. Да, плохо, что "сломался" Хвостов, за ним – Швед. Не говоря уже о Мозгове, который не играл долгое время, да и операцию перенес. Но при этом все вопросы, связанные с комплектованием сборной, были решены правильно. Никто не застрахован от того, что кто-то из игроков вылетит из-за травмы. Надо быть готовыми ко всему!