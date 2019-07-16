Мозгов заявил, что пока физически не готов играть за сборную России

Центровой Тимофей Мозговна сегодняшний день не готов играть за сборную России. Баскетболист продолжает процесс восстановления после травмы.

Сборная России 22 июля начнет подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года в Новогорске. Тренерский штаб включил Мозгова в число вызванных баскетболистов.

– Я очень хочу (помочь сборной России), но на сегодняшний день я просто физически не готов. Надежды, что мне на днях станет лучше, я не теряю, но чуда не происходит. А обещать, что приеду, без стопроцентной гарантии я не готов и не буду.

В составе клуба ты проводишь баскетбольный сезон, видишь, что из себя представляет команда, как она играет, а сборная – каждый год новая история, новые игроки добавляются. Поэтому важно, в какой кондиции подойдут ребята к матчам, какие игроки смогут приехать в национальную команду, как сложатся взаимоотношения. Совершенно точно, что ребята у нас талантливые и могут побиться за медали чемпионата мира, если все будут здоровы, если все приедут и будут играть сердцем.