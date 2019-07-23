Мозгов узнал о невызове в сборную России на сайте РФБ

Агент центрового сборной России Тимофея Мозгова Станислав Рыжов прокомментировал отсутствие игрока в списке национальной команды на чемпионат мира-2019.

– Мы узнали об этой новости сегодня утром на сайте РФБ, – цитирует Рыжова "РИА Новости". – С Тимофеем никто не связывался. Я предполагаю, что тренерский штаб сборной решил, что сейчас такой этап подготовки, что Мозгов не успеет вернуть себе кондиции, необходимые для помощи сборной. Но я только предполагаю. Для самого Тимофея это сообщение на сайте РФБ стало новостью. Конечно, можно понять тренерский штаб, никаких проблем.

Сообщается, что игрок пока не может тренироваться из-за травмы ноги. На чемпионате мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября, российские баскетболисты сыграют на групповом этапе с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

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