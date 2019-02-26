Мозгов планирует вернуться на паркет в конце марта и помочь сборной России на ЧМ-2019

Станислав Рыжов, представитель центрового "Орландо" Тимофея Мозгова, сообщил, что восстановление игрока после операции на колене подходит к концу. По его словам, баскетболист планирует вернуться на паркет к концу марта.

- Изначально мы думали, что Тимофей вернется в общую группу в середине марта, но, по ощущениям, процесс реабилитации немного затянется, - приводят "Известия" слова Рыжова. - Думаю, что он приступит к тренировкам с полным контактом в конце марта. Тимо говорит, что после операции чувствует себя гораздо лучше и уже стал делать те упражнения на колено, которые раньше вызывали сильную боль.

Мы надеемся, что он еще успеет сыграть в этом сезоне, но вопрос, скорее, к тренерскому штабу "Орландо". Насколько он будет нужен команде, какие задачи будет решать "Мэджик" к моменту восстановления Тимо.

Также Рыжов подчеркнул, что Мозгов может набрать необходимую форму к чемпионату мира-2019 и помочь сборной России на турнире в Китае.

Тимофей смотрел матч с Финляндией и был очень рад победе сборной, - заявил Рыжов. - Могу сказать, что у него есть большое желание сыграть на чемпионате мира-2019. К августу он точно наберет хорошую форму и сможет быть полезным национальной команде.