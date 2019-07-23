Мозгов не сыграет за сборную России на Кубке мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в Кубке мира, информирует сайт РФБ. Вчера команда начала подготовительный сбор в Новогорске. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру.

- К сожалению, в этом году национальной команде не поможет центровой Тимофей Мозгов, - говорится в сообщении.

Сборная России на Кубке мира в группе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Кореи. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.