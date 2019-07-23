Мозгов не сыграет за сборную России на Кубке мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в Кубке мира, информирует сайт РФБ. Вчера команда начала подготовительный сбор в Новогорске. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру.
- К сожалению, в этом году национальной команде не поможет центровой Тимофей Мозгов, - говорится в сообщении.
Сборная России на Кубке мира в группе сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Кореи. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.
Дополнительная информация
https://russiabasket.ru/news/35933/muzhskaya-sbornaya-rossii-nachala-podgotovku-k-kubku-mira-2019
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