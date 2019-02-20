Молодежная сборная России по баскетболу сыграет с Грецией, Аргентиной и Филиппинами в рамках КМ

Стали известны соперники молодежной сборной России (до 19 лет) на Кубке мира-2019. Россияне попали в группе С, где сыграют с командами Аргентины, Греции и Филиппин.

Жеребьевка финальной стадии турнира прошла в среду, 20 февраля. Турнир пройдет с 29 июня по 7 июля в Ираклионе (Греция).

Матчи группового этапа состоятся 29, 30 июня и 2 июля. В плей-офф выходят все 16 участников. Соперником россиян в первом раунде станет представитель группы D.

Матчи 1/8 финала пройдут 3 июля, четвертьфиналы – 5 июля, полуфиналы – 6 июля, финал и матчи за все остальные места – 7 июля.