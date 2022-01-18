Матчи женской сборной России по баскетболу в отборе на ЧМ-2022 перенесены из США в Доминиканскую Республику

Женская сборная сыграет отборочный турнир чемпионата мира-2022 в Доминиканской Республике, сообщает сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Исполнительный комитет ФИБА принял такое решение, чтобы в нынешних обстоятельствах обеспечить для каждой команды равные шансы пройти отбор. Женская сборная России должна была сыграть в Вашингтоне с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико, но в связи с ограничениями на поездки и типом вакцинации от коронавируса членами российской делегации, который по-прежнему не признается в США, команда не сможет сыграть в Вашингтоне.

Путевки в финальный турнир чемпионата мира-2022, который пройдет в сентябре в Австралии, получат три сборные из группы. При этом американки завоевали это право ранее — как победитель Олимпиады в Токио-2020. Таким образом, в Вашингтоне состоятся три первых матча группы: 10 февраля сыграют Пуэрто-Рико и Бельгия, 11 февраля — Бельгия — США, 12 февраля — США — Пуэрто-Рико.

Игры с участием российской сборной пройдут в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. 13 февраля команда встретится с Бельгией, 14 февраля — с Пуэрто-Рико. Матч США — Россия не состоится.

Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года