Конов назвал причины победы сборной России в дебютном матче Лукича

Член попечительского совета Российской федерации баскетбола, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов прокомментировал победу сборной в дебютном матче под руководством Зорана Лукича. В квалификации чемпионата мира-2023 наша команда разгромила Италию в Санкт-Петербурге (92:78).

«С точки зрения трибун и поддержки, и с точки зрения настроя сборной, удачное выступление, — подчеркнул «СЭ» Дмитрий Конов. — Непростая игра, но россияне все время лидировали и удерживали преимущество, а в концовке морально дожали итальянцам. Мы знаем, какая отличная организация игр в Санкт-Петербурге, как зрители ходят, как поддерживается атмосфера. Организаторы, в числе которых БК «Зенит», создали все условия для сборной. Практически все игроки сборной не на первых ролях в своих клубах, но они молоды, с горящими глазами, нацелены на защиту. Важно, что в новом составе и с новым тренером одержали победу. Так держать».

В следующем матче квалификации ЧМ-2023 сборная России сыграет с Исландией. Игра состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге.