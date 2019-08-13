Кайл Лаури пропустит чемпионат мира

Еще один игрок не сможет помочь сборной США на чемпионате мира. Защитник "Торонто" Кайл Лаури не примет участия в турнире из-за медицинских противопоказаний, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Лаури восстанавливается после операции на правой руке. Он неоднократно выражал желание помочь сборной США на предстоящем чемпионате мира и надеется пробиться в состав сборной на Олимпиаду-2020. Ранее другие звезды отказались от поездки, желая сосредоточиться на подготовке к новому сезону НБА,