Карасев намерен повторить достижение отца, который на ЧМ-1998 попал в символическую сборную турнира

Защитник сборной России Сергей Карасев в преддверии чемпионата мира в Китае рассказал, о чем говорил его отец Василий Карасев, который дважды становился вице-чемпионом мирового первенства.

— Он всегда говорил, что такая возможность выпадает редко, — цитируют «Известия» Карасева. — Много баскетболистов, причем очень классных игроков, мечтают поучаствовать в чемпионате мира, но по той или иной причине у них это не получается. У меня же такой шанс появился, поэтому надо ехать и получать удовольствие. Биться за свою страну и показать всё, на что мы способны.

— В 1998 году ваш отец попал в символическую пятерку ЧМ. Готовы повторить успех?

— Очень хочется повторить достижение отца. Буду прикладывать все усилия ради этого. В целом всей командой мы постараемся «пошуметь» на чемпионате мира, сделать что-то значимое. Чтобы у наших болельщиков остались хорошие воспоминания от турнира.