Ивлев прокомментировал две победы сборной России на старте квалификации ЧМ
Центровой ЦСКА и сборной России Владимир Ивлев подвел итоги выступления национальной команды в первом «окне» квалификации чемпионата мира-2023. В Санкт-Петербурге подопечные Зорана Лукича уверенно обыграли Италию (92:78) и Исландию (89:65).
— Учитывая, что итальянцы — наши основные соперники по группе — можно сказать, что старт получился удачным, — сказал «СЭ» Ивлев. — Обошлись без нервных концовок. Отмечу классную поддержку болельщиков. В связи с ограничения мы не можем получить полный зал зрителей, но допущенные 30 процентов болели отлично.
Матч с Италией в «Юбилейном» посетило 2 тысячи человек, с Исландией — 1,5 тысячи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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