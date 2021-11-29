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Ивлев прокомментировал две победы сборной России на старте квалификации ЧМ

29 ноября, 23:48
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Центровой ЦСКА и сборной России Владимир Ивлев подвел итоги выступления национальной команды в первом «окне» квалификации чемпионата мира-2023. В Санкт-Петербурге подопечные Зорана Лукича уверенно обыграли Италию (92:78) и Исландию (89:65).

— Учитывая, что итальянцы — наши основные соперники по группе — можно сказать, что старт получился удачным, — сказал «СЭ» Ивлев. — Обошлись без нервных концовок. Отмечу классную поддержку болельщиков. В связи с ограничения мы не можем получить полный зал зрителей, но допущенные 30 процентов болели отлично.

Матч с Италией в «Юбилейном» посетило 2 тысячи человек, с Исландией — 1,5 тысячи.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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