Главный тренер сборной США по баскетболу запрещает игрокам пользоваться телефонами

Главный тренер сборной США по баскетболу Грегг Попович рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира в Китае. По его словам, ради сплочения коллектива ему пришлось пойти на радикальные меры. В частности, он запретил использование мобильных телефонов во время командных собраний.

— У нас собирается совершенно новая команда, в том числе из-за отказа ряда игроков выступать на ЧМ. На притирку друг к другу у команды остается совсем мало времени, поэтому во время командных собраний я запретил пользоваться телефонами. Это мгновенно дало результаты: игроки стали интересоваться жизнью друг друга, они с удовольствием слушают истории каждого, вникают. Тем самым происходит сплочение коллектива, которое очень поможет нам на ЧМ, — приводит слова Поповича As.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В нем примет участие и сборная России. Американцы сыграют в группе Е с командами Турции, Чехии и Японии.