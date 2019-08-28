Сборная России победила Испанию в товарищеском матче — 74:55. Самым результативным игроком встречи стал центровой испанцев Вилли Эрнангомес, набравший 26 очков. В команде Сергея Базаревича 14 баллов на счету Виталия Фридзона, который реализовал 3 броска из 5 из-за дуги. 11 очков у Андрея Зубкова, 10 — у Григория Мотовилова.

Сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

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