Финляндия обыграла Францию и разыграет путевку на ЧМ-2019 в матче с Россией

Финляндия обыграла Францию в матче отборочного турнира чемпионата мира - 76:69. Тем самым финны сохранили шанс на выход в финальную часть ЧМ-2019.

Две путевки от группы К завоевали Франция и Чехия. Третью в очной встрече в последнем туре разыграют Россия и Финляндия. Игра состоится 24 февраля в Перми.

Россия опережает Финляндию на одну победу. В случае равенства очков первый дополнительный показатель - личные встречи. В певой игре россияне победили финнов в овертайме - 77:75.

Чемпионат мира

Мужчины

Отборочный турнир

Европа. 2-й раунд

Группа K

Финляндия - Франция - 76:69 (14:14, 17:19, 22:15, 23:21)