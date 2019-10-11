FIBA планирует использовать формат с 32 командами на Кубке мира и в 2023 году

Международная федерация баскетбола (FIBA) настроена использовать формат с 32 командами на Кубке мира в 2023 году, также как и в этом году.

— Кубок мира в Китае показал, что баскетбол обладает универсальностью, обладает глубиной, — цитируют «РИА «Новости» генерального секретаря FIBA Андреаса Загклиса.

Турнир с 32 командами — это не так просто, но теперь мы точно знаем, что у нас больше 24 сборных, готовых играть на этом уровне. Мы планируем, что и на Кубке мира в 2023 году снова будет использован этот формат. В первые дни турнира были матчи с большой разницей в счете, это правда. Но всего на Кубке мира было 92 матча, и в итоге турнир подарил нам множество сюрпризов.

Кубок мира в этом году впервые прошел с участием 32 команд, он проводился в Китае. В 2023 году турнир пройдет на Филиппинах, в Индонезии и Японии.