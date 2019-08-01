Евгений Валиев: "Выкладываюсь на 150 процентов, чтобы заслужить поездку на ЧМ"

Новичок "Химок" Евгений Валиев признался, что усердно работает, чтобы попасть в заявку сборной России на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

– Соскучились по баскетболу за время отпуска?

– Можно и так сказать. Успел отдохнуть в кругу своей семьи и в последние две-три недели до начала сборов национальной команды начал индивидуально работать с тренером. Хотел приехать в сборную в хорошей форме. До старта чемпионата мира осталось не так много времени, поэтому надо доказывать свою состоятельность с первой товарищеской игры.

– Матчи с Ираном и Иорданией имеют важное значение?

– Да, нам нужно проверить в игре, что мы наработали. Все связки, комбинации, взаимодействия. Тренерскому штабу надо понять, в правильном ли направлении мы движемся.

– Как оцените свои шансы попасть в итоговую заявку на ЧМ?

– Я настроен позитивно. Выкладываюсь на 150 процентов, чтобы заслужить поездку в Китай.

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