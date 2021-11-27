Емченко отметил роль болельщиков в победе над Италией

Защитник сборной России Владислав Емченко оценил свой дебют в сборной России. В первом матче квалификации чемпионата мира-2023 с Италией (92:78) баскетболист «Локомотива-Кубань» провел на паркете чуть более минуты.

«В любом случае рад, что был в составе, удалось побывать на паркете, — отметил «СЭ» Владислав Емченко. — Спасибо тренеру, что доверил. Вышел в концовке второй четверти. Не сыграл агрессивно в защите, потому что у команды было пять фолов. В итоге нам забили. В нападении промазал из-под щита, но так бывает. Ничего страшного. Как поддержка трибун? Очень здорово, соскучился по такой атмосфере. Болельщики очень помогали, гнали вперед. А когда запели «Катюшу» — очень воодушевило.

Свой следующий матч сборная России также проведет в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный».