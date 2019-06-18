Джоэл Боломбой: "У сборной России хорошие шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира"

Новый центровой сборной России Джоэл Боломбой считает, что у команды хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.

– У нас хорошие шансы пробиться в плей-офф, – цитируют "Известия" Боломбоя. – В сборной России много игроков высокого уровня, способных решать самые серьезные задачи. При этом мы понимаем, что на чемпионате мира нельзя расслабляться, делить соперников на тяжелых и легких. Каждая игра будет, как финал. Прекрасно себя чувствую, пару недель отдыха – и я вновь готов тренироваться с удовольствием.

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