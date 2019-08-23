Джоэл Боломбой: «Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой»

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой разочарован, что не поможет сборной России на чемпионате мира-2019. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии.

— Очень обидно, — цитируют «Известия» Боломбоя. — У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой.