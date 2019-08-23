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Джоэл Боломбой: «Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой»

05:22
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Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой разочарован, что не поможет сборной России на чемпионате мира-2019. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии.

— Очень обидно, — цитируют «Известия» Боломбоя. — У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой.

Дополнительная информация

https://iz.ru/912993/timur-ganeev/letnii-lazaret-bolomboi-uspeet-vosstanovitsia-k-startu-sezona

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