Джоэл Боломбой: «Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой»
05:22
Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой разочарован, что не поможет сборной России на чемпионате мира-2019. 25-летний баскетболист получил травму на товарищеском турнире в Италии.
— Очень обидно, — цитируют «Известия» Боломбоя. — У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое я сейчас испытываю. Сыграть на ЧМ-2019 было моей мечтой.
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https://iz.ru/912993/timur-ganeev/letnii-lazaret-bolomboi-uspeet-vosstanovitsia-k-startu-sezona