Дмитрий Шакулин: "Полноценно заменить игрока уровня Шведа не получится ни у одной европейской сборной"

Бывший главный тренер сборной России Дмитрий Шакулин рассказал, как повлияет травма Алексея Шведа на игру национальной команды. Защитник пропустит чемпионат мира, который стартует в Китае 31 августа.

– Понятно, что полноценно заменить игрока уровня Шведа не получится ни у одной европейской сборной, – цитируют "Известия" Шакулина. – Но путевка на ЧМ-2019 уже завоевана и опускать руки раньше времени не стоит. В сложившейся ситуации у молодых ребят – Александра Платунова, Андрея Сопина и Григория Мотовилова – есть хороший шанс заявить о себе. Пусть не опытом, своими снайперскими рекордами, а самоотдачей и командной работой. Алексею же Шведу и Милошу Теодосичу хочу пожелать скорейшего выздоровления.