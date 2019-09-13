Экс-тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин поделился мнением о матчах 1/2 финала чемпионата мира-2019. В противостояниях за выход в финал Франция сыграет с Аргентиной, а Испания — с Австралией. ?

— Я очень болею за Австралию, это моя любимая сборная на турнире после вылета России, — цитируют «Известия» Шакулина. — Инглс и компания играют с большим задором, раскованно и уверенно в своих силах. Такие «бандиты с большой дороги». Но мне кажется, что Испания все-таки более мастеровитая команда, а опытный тренер Скариоло сможет переиграть своего визави в напряженной концовке.

На мой взгляд, Франция — фаворит этой встречи. Перед стартом плей-офф я сказал, что турнир выиграет победитель пары Франция/США. Посмотрим, окажусь ли я прав. Но мне кажется, что у Аргентины не хватит ресурсов, чтобы остановить своих оппонентов. Французы набрали отличную форму, и очень приятно, что большую роль в этом коллективе играет экс-игрок ЦСКА Де Коло. В решающие моменты звезды НБА отдают мяч Нандо. Его лидерские качества и понимание баскетбола — фантастические.

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