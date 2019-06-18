Димитрис Итудис: "Сборной России по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис​ считает, что сборной России по силам успешно выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.

– Я большой поклонник сборной России и считаю, что вашей команде по силам успешно выступить на ЧМ-2019 и добиться поставленных целей, – цитируют "Известия" Итудиса. – Более детально шансы оценивать я не могу, так как до ЧМ-2019 еще два с половиной месяца. Главное, чтобы игроки избежали травм и Сергей Базаревич смог рассчитывать на лучших из лучших. Что касается Джоэла, то, безусловно, это отличное усиление для национальной команды. Он универсальный командный игрок, который с каждым годом будет прогрессировать.

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