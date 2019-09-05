Дэвид Блатт: «Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы»

Экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил российских баскетболистов с выходом из группы на чемпионате мира-2019. Во втором раунде россияне сыграют с Польшей и Венесуэлой.

— Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы, — цитируют «Известия» Блатта. — Несмотря на все потери, ребята показывают классный баскетбол, сражаются за каждый мяч. Я счастлив за них и Сергея Базаревича. Это отличный тренер, с его приглашением руководство РФБ попало в десятку.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России