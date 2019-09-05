Дэвид Блатт: «Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы»
Экс-главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил российских баскетболистов с выходом из группы на чемпионате мира-2019. Во втором раунде россияне сыграют с Польшей и Венесуэлой.
— Хочется поздравить сборную России с выходом из тяжелой группы, — цитируют «Известия» Блатта. — Несмотря на все потери, ребята показывают классный баскетбол, сражаются за каждый мяч. Я счастлив за них и Сергея Базаревича. Это отличный тренер, с его приглашением руководство РФБ попало в десятку.
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