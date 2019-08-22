Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал зрительский интерес к товарищескому матчу с командой Австралии. Встреча состоялась в Мельбурне (Австралия), ее посетили 51218 болельщиков.

— Чувствовал себя как в кино, будто это была съемочная площадка, — цитирует Eurohoops Поповича. — Оглядывался назад, потому что знал, что сейчас упаду со сцены. Я сказал своим помощникам: «Не понимаю, что вообще происходит». Это была странная ситуация.

США в товарищеском матче обыграли Австралию, Уокер набрал 26 очков