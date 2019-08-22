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«Чувствовал себя как в кино». Грегг Попович — о болельщиках на матче с Австралией

17:43
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Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал зрительский интерес к товарищескому матчу с командой Австралии. Встреча состоялась в Мельбурне (Австралия), ее посетили 51218 болельщиков.

— Чувствовал себя как в кино, будто это была съемочная площадка, — цитирует Eurohoops Поповича. —  Оглядывался назад, потому что знал, что сейчас упаду со сцены. Я сказал своим помощникам: «Не понимаю, что вообще происходит». Это была странная ситуация.

США в товарищеском матче обыграли Австралию, Уокер набрал 26 очков

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