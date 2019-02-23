Четыре игрока ЦСКА прибыли в расположение сборной России

Четыре игрока ЦСКА - Семен Антонов, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов и Иван Ухов - прилетели в расположение сборной России в Перми, сообщает пресс-служба РФБ. Они будут готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Финляндии. Игра состоится 24 февраля.

Игроки в четверг приняли участие в матче ЦСКА с "Гран-Канарией". Из-за него они не смогли помочь сборной в проходившей параллельно игре с Болгарией.

Ожидается, что матч Россия - Финляндия пройдет при аншлаге. Россиянам для завоевания путевки на ЧМ необходимо обыграть финнов или уступить с разницей не больше 2-х очков.