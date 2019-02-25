"Браво, Россия". Дэвид Блатт поздравил сборную с попаданием на Кубок мира

Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт, возглавляющий в настоящее время "Олимпиакос", поздравил сборную России с выходом в финальную часть Кубка мира.

Национальная команда впервые с 2010 года вышла в финальную стадию Кубка мира, в воскресенье в заключительном матче отборочного турнира обыграв команду Финляндии (91:76).

– Я искренне хочу поздравить всю команду с этим достижением – выходом на Кубок мира. Браво, Россия, – цитирует ТАСС Блатта.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.