Боломбой точно не поедет на чемпионат мира

Как рассказал «СЭ» врач сборной России по баскетболу Роман Абжелилов, Джоэл Боломбой точно не примет участия на чемпионате мира в Китае.

— Боломбой на 100 процентов не поедет, — сказал Абжелилов. — Там травма стопы, к сожалению, он нам не помощник, ему. Миша Кулагин сегодня промежуточный осмотр прошел. Судя по тому, что он сегодня тренировку прошел, шансы есть, где-то 50 на 50. Сегодня будет окончательный осмотр, медицинское заключение, завтра мы будем знать окончательно его судьбу. (Дмитрий Кузнецов)

Сергей Базаревич: «Боломбой на 90 процентов не сыграет на чемпионате мира»