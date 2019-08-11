Базаревич считает полезным товарищеский матч с Сенегалом

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич - о матче со сборной Сенегала (73:56) на товарищеском турнире в Вероне. Российская команда стала победителем соревнований.

– Мы столкнулись с необычной африканской командой, – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – Не знаю, насколько они готовы, но у них такой размер огромный. Было полезно сыграть с Сенегалом в преддверии встречи с Нигерией на Кубке мира. Наверняка нигерийцы будут готовы лучше, да и игроки у них покачественнее, но в любом случае это что-то похожее. Победа над Италией на последних секундах прибавила нам уверенности, и с Сенегалом мы действовали более слаженно. Молодые игроки опять себя проявили, делали то, что нужно. Конечно, были какие-то ошибки, свойственные молодости. Но мне нравится, что ребят поддерживают ветераны, которые видят их самоотдачу.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.​