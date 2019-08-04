Базаревич считает, что поражение от Ирана гораздо полезнее разгрома Иордании

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение команде Ирана (84:91) в рамках турнира в Москве.

– В некоторых моментах наши игроки забывали наработанные взаимодействия, были ошибки в защите, мы совершили девять потерь в четвертой четверти, – приводит ТАСС слова Базаревича. – Встреча против Ирана стала гораздо полезнее для тренерского штаба, чем матч против команды Иордании.

По словам тренера, в пятничном матче с иорданцами россияне не встретили такого сопротивления. "Возможно, мы обольстились победой над сборной Иордании. Наша команда была под нагрузками, на сегодняшний результат могла повлиять вчерашняя тренировка. Хотели одержать победу в домашнем турнире.

Мы немного запутались в ротации, поскольку кто-то в форме, кто-то нет. Для этого этапа подготовки показали неплохую игру, сейчас хорошо двигали мяч и не сбивались на индивидуальные действия.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российская команда сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.