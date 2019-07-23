Базаревич пояснил, что Мозгов пока не в состоянии принимать участие в тренировках. Но у него есть шанс

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прояснил ситуацию вокруг выступления центрового Тимофея Мозгова на Кубке мира-2019.

Сообщается, что ранее появившаяся на официальном сайте РФБ информация о том, что наш центровой не приедет на сбор и не поможет сборной России на Кубке мира, содержала неверную формулировку.

Правильная трактовка такова: Мозгов в настоящий момент не готов выйти на паркет и не приступил к работе на сборе вместе с командой; его возвращение в строй в короткие сроки, которое позволит ему сыграть на Кубке мира-2019, маловероятно. При этом ни Мозгову, ни его представителям не сообщалось, что в национальной команде игрока не ждут.

– Мозгов должен был сообщить, как движется его восстановление, мы планировали следить за развитием ситуации, – приводит пресс-служба РФБ слова Базаревич. – Сам Тимофей сказал мне, что надеется на резкое улучшение своего состояния, которое позволит ему начать тренироваться. И при этом отмечал, что шансы небольшие. На этом и остановились – больше вестей от него я не слышал. Хотя в конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего.

Только что еще раз общался с Тимофеем. Он никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за нее и сейчас. Мы тоже никогда не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду. На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждет, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдет значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи.

С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится. Понимаю: надежд на то, что он "выстрелит" в ближайшее время, достаточно мало. Мы уже начали подготовку, а он еще не готов выйти на площадку – к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс.

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