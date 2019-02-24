Андрей Воронцевич: "Начали игру ужасно, но вырвали победу вместе с нашими фанатами"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу над Финляндией (91:76) в последнем туре квалификации на чемпионат мира, сообщает пресс-служба FIBA.

Отметим, что этот результат позволил российской команде пробиться на чемпионат мира-2019, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

– В четвертой четверти зрители взбодрили меня. На самом деле, всегда здорово играть здесь, в Перми, но сегодня вечером было что-то особенное. Все в команде это заметили. Мы чувствовали это с самого начала, начиная с гимнов стран. Затем фанаты продолжали верить в нас в течение всех 40 минут.

Конечно, мы начали игру ужасно, я думаю, что игроки были просто измотаны эмоционально. Но мы продолжали верить в себя и благодаря поддержке наших великолепных болельщиков – мы вырвали победу в последней четверти. У меня есть опыт участия в чемпионате мира в 2010 году, но я его плохо помню. Мы знаем, что в Китае нас ждут еще большие испытания, все ведущие команды со всего мира, но сборная России готова принять этот вызов, – приводит слова Воронцевича пресс-служба FIBA.

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