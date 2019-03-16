Андрей Воронцевич: "Мы не боимся ни сборную США, ни Китая"

Капитан сборной России, форвард ЦСКА Андрей Воронцевич отметил, что национальная команда никого не боится на Кубке мира, даже действующего чемпиона мира сборную США.

Сегодня прошла жеребьевка турнира. Россия на предварительном этапе в группе В сыграет с командами Аргентины, Кореи и Нигерии. Во второй групповой этап выйдут две лучшие команды.

- Сейчас рано рассуждать о раскладах на чемпионате мира, жеребьевка мало о чем говорит, - цитирует ТАСС Воронцевича. - В любом случае мы не боимся ни сборную США, ни Китая. Независимо от жеребьевки надо выходить и побеждать в каждом следующем матче.

На Кубок мира приедут сильнейшие команды мира, игроки. Не только мы, все участвующие будут думать только о победе. С мыслями о поражении никто выходить не будет.