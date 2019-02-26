Андрей Кириленко: "У России есть шанс выиграть чемпионат мира"

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что у сборной России есть шанс выиграть чемпионат мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября, россияне в воскресенье обеспечили себе выход в финальную стадию.

- Мы сделаем все возможное, чтобы наша команда выступила хорошо на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Кириленко. - В Китае баскетбол популярен, и я уверен, что это будет лучший мировой кубок в истории. Все на высочайшем уровне, огромное количество денег вложено в подготовку к турниру, и я рад, что мы станем участниками этого праздника.

У нас есть шанс победить на чемпионате мира. Он небольшой, обманываться не надо. Но есть множество моментов, которые могут влиять. У меня цель, чтобы команда играла в полуфинале.

Есть хорошая идея, сделать два-три товарищеских матча в восточной части России, учитывая, что чемпионат мира пройдет в Китае.