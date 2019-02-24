Андрей Кириленко: "Сборная России может бороться за медали Кубка мира"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира-2019, в котором Сборная России обыграла Финляндию (91:76) и вышла в финальную часть турнира в Китае. По его словам, команда по потенциалу может бороться за медали Кубка мира.

– Команда сделала невероятное, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Матч получился настоящим триллером. Рад, что у нас появилась команда, которая справилась со всеми трудностями. Приятно, что те шаги, которые мы делаем, отражаются в результат. По потенциалу наша команда может бороться за медали Кубка мира. Вспомните Евробаскет-2017. До начала турнира в нас тоже не верили и смеялись.

В первой четверти преимущество финнов достигало 18 очков, россияне смогли сравнять счет только в начале четвертой четверти.

Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019