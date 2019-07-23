Андрей Кириленко: "Мозгов мог бы нам помочь на Кубке мира, но ему нужно восстановиться"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что центровому Тимофею Мозгову вместо выступления на Кубке мира нужно восстановиться после травмы и набрать форму.

Сборная России 22 июля начала подготовительный сбор к Кубку мира 2019 года. Мозгов входил в число баскетболистов, вызванных для подготовки к турниру, но в итоге было принято решение, что он не сыграет на Кубке мира.

- Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на Кубке мира, только если был бы здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму, - цитирует ТАСС Кириленко.