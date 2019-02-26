08:11 | Баскетбол — Чемпионат мира

Андрей Кириленко: "Конечно, мы рассчитываем на помощь Мозгова на чемпионате мира"

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил надежду, что центровой "Орландо" Тимофей Мозгов восстановится после операции на колене и сможет выступить на чемпионате мира 2019 года.

– Конечно, мы рассчитываем на помощь Мозгова на чемпионате мира – 2019, – пояснил "Известиям" Кириленко. – У него сейчас непростой период, он давно не играл, но я уверен, что к лету Тимо будет готов на все 100 процентов. Тимофей большой профессионал, с огромным опытом, он всегда с большим желанием приезжает в сборную. В его лице команда получит усиление.

Дополнительная информация

https://iz.ru/849948/timur-ganeev/do-kitaia-zazhivet-timofei-mozgov-rasschityvaet-sygrat-na-chm-2019

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