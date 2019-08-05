Андрей Кириленко: "Готовыми надо быть через три недели, а не сейчас"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал поражение команде Ирана (84:91) в рамках турнира в Москве.

– Жаль, что мы не смогли порадовать своих зрителей победой, – цитирует официальный сайт РФБ Кириленко. – Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты. В прошлом году мы крупно проиграли Израилю на Кубке Кондрашина и Белова. В первые дни, когда команда выходит из-под нагрузок, многих игроков хочется проверить. И все это сказывается. Хорошо, что удалось многое попробовать. Не стал бы углубляться в анализ результата – все-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас.

Нужно отдать должное и сборной Ирана, которая неплохо себя показала. Великолепно выглядел Хамед Хаддади – игрок с опытом выступлений в НБА. Этот матч в очередной раз доказал, что на сегодняшний день многие сборные приблизились к высокому уровню и способны время от времени выдавать очень хорошие матчи.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российская команда сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.