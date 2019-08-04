Андрей Кириленко: "Для сборной России отсутствие Мозгова и Хвостова – большие потери"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о кадровых потерях национальной команды в преддверии чемпионата мира.

– Для нас отсутствие Мозгова и Димы Хвостова, который восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена, – это большие потери, – цитирует News.ru Кириленко. – Хвостов ведь является основным разыгрывающим национальной команды. Пока нет в команде Леши Шведа, Димы Кулагина. Все это потери, но я отмечу, что сейчас сборная России имеет хорошую глубину состава. У нас достаточно опытных ребят, которые имеют много международного опыта. Но надо соблюдать баланс в составе.

Мозгов пропустил достаточное количество времени, сейчас он просто не готов помогать команде, здоровье должно быть важнее – надо восстановиться. Понятно, что мы всегда рады видеть его в национальной команде, но уже не в этом сезоне.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.