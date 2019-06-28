Адетокунбо готов сыграть на чемпионате мира-2019

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо выразил желание сыграть за сборную Греции на чемпионате мира-2019, который пройдет в Китае.

– Я не говорил с тренером о том, на какой позиции в сборной я буду играть, главное – играть, – цитирует Адетокунбо TSN.

В сезоне 2018/19 24-летний Адетокунбо набирал в среднем за игру 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока. По итогам сезона греческий баскетболист был признан MVP НБА.

Чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября. Греция сыграет в одной группе с командами Бразилии, Новой Зеландии и Черногории.