Зоран Лукич: «Первое впечатление от сбора — очень приятная коммуникация»
Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о подготовке команды к первым матчам под его руководством.
«Первое впечатление от сбора — очень приятная коммуникация. Особенность любой национальной команды — в том, что все говорят на одном языке. Я и в «Нижнем Новгороде» провожу тренировки на русском, а Сергей Торопов и Антон Астапкович переводят мои слова иностранцам. А сейчас и перевод не требуется. В остальном разница между сборной и клубом не так заметна. Костяк «Нижнего» тоже составляют российские баскетболисты, поэтому здесь для меня если не зона комфорта — то место, где чувствую себя хорошо. Даже просто общаться с ребятами — приятный процесс, важный для командной «химии», а теперь постепенно приступаем к тренировкам. Сегодня хорошо поработали вдесятером, ждем еще семерых после сегодняшних матчей Евролиги», — приводит слова Лукича сайт РФБ.
Российская национальная команда начала тренировки в Санкт-Петербурге, где 26 и 29 ноября начнет квалификацию на Кубок мира — 2023. На сбор прибыли 10 человек, еще 7 должны подъехать до конца недели.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38650/sbornaya-rossii-nachala-trenirovki-v-sankt-peterburge
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