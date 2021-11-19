Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о подготовке команды к первым матчам под его руководством.

«Первое впечатление от сбора — очень приятная коммуникация. Особенность любой национальной команды — в том, что все говорят на одном языке. Я и в «Нижнем Новгороде» провожу тренировки на русском, а Сергей Торопов и Антон Астапкович переводят мои слова иностранцам. А сейчас и перевод не требуется. В остальном разница между сборной и клубом не так заметна. Костяк «Нижнего» тоже составляют российские баскетболисты, поэтому здесь для меня если не зона комфорта — то место, где чувствую себя хорошо. Даже просто общаться с ребятами — приятный процесс, важный для командной «химии», а теперь постепенно приступаем к тренировкам. Сегодня хорошо поработали вдесятером, ждем еще семерых после сегодняшних матчей Евролиги», — приводит слова Лукича сайт РФБ.

Российская национальная команда начала тренировки в Санкт-Петербурге, где 26 и 29 ноября начнет квалификацию на Кубок мира — 2023. На сбор прибыли 10 человек, еще 7 должны подъехать до конца недели.