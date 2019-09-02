Захар Пашутин считает, что у сборной России хорошие шансы выйти в плей-офф ЧМ

Захар Пашутин, который является чемпионом Европы — 2007 и вице-чемпионом мира — 1998 считает, что сборная России может выйти в плей-офф чемпионата мира. В первом туре команда Сергея Базаревича обыграла команду Нигерии.

— Радует, что в игре с Нигерией наши опытные игроки — Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Андрей Зубков — в нужный момент реализовали свои броски, — цитируют «Известия» Пашутина. — Также важно, что молодые ребята были уверены в своих силах. Я боялся, что они могут стушеваться и не выдержать такого давления. Поэтому у нас есть боеспособная команда, несмотря на все предстартовые потери. Думаю, что от игры к игре будем только набирать и у сборной есть хорошие шансы выйти в плей-офф. В параллельной группе нет таких команд, которые мы не можем обыграть. Все в наших руках.

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