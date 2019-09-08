Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал заключительный матч команды на чемпионате мира, в котором россияне без турнирной мотивации одолели Венесуэлу (69:60).

— Чемпионат какой-то недоделанный. Но мы сами его не доделали. Было ощущение, что мы могли попасть в топ-8. Там бы было тяжело, но... В целом ощущения от всего чемпионата странные и смешанные. Олимпийская квалификация будет очень сложной, какой там формат вообще? Судя по всему, нас ждет жесткий турнир. — отметил Базаревич. — Ощущения от организации? Инфраструктура невероятная, может, нашей стране стоит поучиться этому. А вообще есть вопросы к календарю. ФИБА заботится об игроках — то она должна давать два выходных между раундами.

С Польшей у нас не хватало концентрации. Мы устали. Курбанов не делает таких ошибок, когда он свеж. Надеюсь, ФИБА научится на своих ошибках. И судейских скандалов тоже не будет. Но ладно. Понятно, любой тренер после поражения плачет, я не исключение. Отдыхать теперь или анализировать? Я бы вообще красного винишка выпил. Даже знаю, какую бутылку бы купил. А потом уже анализировать. (Дмитрий Кузнецов)