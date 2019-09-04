Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от команды Аргентины (61:69) в матче первого группового этапа чемпионата мира.

— Вы как будто игру не смотрели, честное слово. Что случилось в конце? Мы потеряли мяч на ровном месте, вот что случилось. Попробовали разных игроков. У нас слишком многие не попали в игру, так тяжело выиграть. Надеюсь, попадут в других матчах.

Сопин? Не могу быть доволен никем — Сопиным, Мотовиловым, Фридзоном. Мы проиграли игру и ничем не довольны, — сказал Базаревич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во втором групповом раунде сборная России сыграет с командами Польши и Венесуэлы.

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира